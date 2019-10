Acontece no início da semana, em Ji-Paraná, o projeto Capacita Apae Brasil, iniciativa de âmbito nacional que tem por fim integrar os profissionais de todas as Apaes do Estado oferecendo ferramentas para ampliação e aprimoramento da defesa dos direitos de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

A ação está sendo promovida pela Federação Nacional da Apaes, e será realizada entre os dias 27 e 29 deste mês. Ao todo serão 36 unidades de todo o Estado de Rondônia participando da capacitação, que irá abranger diversos temas.

A proposta do projeto é proporcionar aos dirigentes e profissionais conhecimentos de gestão administrativo-financeira, institucional, de técnicas especializadas aplicadas nas áreas de atendimento das entidades, caso da Assistência Social, Educação e Saúde, além de interação e integração com as políticas públicas e oportunidades de convívio com os integrantes da rede Apae Brasil.

Segundo o presidente da Federação Nacional das Apaes, dentre os objetivos está também a garantia de possibilidades aos integrantes da Rede Apae Brasil se adequarem às normas vigentes nos atendimentos das políticas públicas inerentes a atuação das Apaes, além de permitir conhecer práticas de gestão que induzam ao conceito de compliance, cumprindo o dever de estar em conformidade com atos, normas e leis, para seu efetivo cumprimento”.

A programação é extensa, começando pela apresentação da Rede Apae, além do conceito da deficiência, enfoque na gestão democrática, marcos legais e as realidades regionais entre outros. As palestras de capacitação deverão contar com a participação de 260 treinandos.

Serão formados grupos temáticos sobre assistência social, política educacional e política de saúde com objetivo de aprofundamento na legislação institucional, Marco Regulatório, Legislação indutora das ações e políticas públicas, Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Norma Operacional Básica de Assistência Social, Resolução do Conselho Nacional de Saúde, e outros assuntos.

Em Rondônia as Apaes atendem cerca de quatro mil pessoas com deficiência intelectual e múltipla e seus familiares, em 36 unidades distribuídas pelo Estado, incluindo Vilhena e outras cidades do Cone Sul.