A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) visitou o município de Chupinguaia para conhecer de perto os locais onde serão construídas as praças para o lazer da comunidade dos distritos de Novo Plano e Boa Esperança. Os investimentos são na ordem de R$ 300 mil para a conclusão das duas obras.

Em visita aos distritos, a deputada conversou com a comunidade, reiterou sua parceria com o Cone Sul de Rondônia e confirmou que novos investimentos estão a caminho. “Investir em praças é contribuir com o bem estar da comunidade, com a infraestrutura do município e também incentivar a boa convivência entre as pessoas”, explicou.

A parlamentar também visitou a prefeita Sheila Mosso (DEM) e agradeceu a parceria e todo comprometimento da gestão em empregar corretamente os recursos destinados à população, com agilidade e eficiência.

“A prefeitura de Chupinguaia está de parabéns porque os recursos destinados são todos muito bem empregados, e isso é uma satisfação muito grande, uma vez que podemos garantir melhores condições de vida às pessoas”, disse a deputada.

Rosangela Donadon cumpriu agenda na região ao lado de seu assessor, Pedro Panta, além dos vereadores Valmir Passito (MDB) e Denilson Ramos da Cruz (PV).