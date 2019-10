Na manhã de hoje o motorista de caçamba Edivino Luis Stelmack, que é servidor efetivo da prefeitura de Cabixi há 19 anos, foi agredido fisicamente pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos do Município, Milton Antunes da Silva, o “Miltão”.

O incidente aconteceu durante o expediente de trabalho, quando o funcionário cobrou do superior reparos no caminhão com o qual exerce suas funções. O caso acabou sendo registrado na polícia, e na próxima semana deverá acontecer reunião entre os funcionários da Semosp com o prefeito para tratar do assunto.

O motorista relatou ao Extra de Rondônia que foi falar com o superior acerca de um problema na caçamba com a qual trabalha, que está sem a tampa traseira. “Isso traz problemas, porque o material que transporto fica caindo da carroceria nas ruas, tenho que levar pouca carga e concentrar o peso na parte da frente da caçamba, forçando o motor”, explicou. Mas, segundo ele, o chefe não gostou de ser cobrado e começou a discutir, até que de repente lhe deu um soco na cabeça. “Ele me acertou de raspão e não me machucou muito, mas não dá para aceitar este tipo de atitude”, argumenta Edivino.

Ele acrescenta que o titular da Secretaria de Obras do Município é uma pessoa de trato difícil, “acostumado a lidar com os outros na base do grito e com grosserias”. Ainda de acordo com o motorista, Miltão já teve problemas com quase todos os funcionários que comanda, mas foi a primeira vez que partiu para agressão física. “É complicado trabalhar com uma pessoa desse temperamento”, complementou.

Revoltado com o acontecido, Edivino resolveu registrar um Boletim de Ocorrência sobre o caso, e junto com colegas da secretaria vai reunir-se com o prefeito do Município para levar o caso ao conhecimento do Chefe do Executivo. “É preciso que se tome uma providência, de preferência trocando o comando da Semosp, porque desse jeito tá complicado”, argumentou. Apesar do ocorrido, o servidor disse que continua trabalhando normalmente, cumprindo suas obrigações, e espera providências tanto da polícia quanto do prefeito para resolver a questão.