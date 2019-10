Rubens de Souza Vaz, de 49 anos, sofreu mal súbito enquanto trabalhava numa construção na tarde desta sexta-feira, 25, na Rua 8508, no bairro Assossete, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, o sobrinho da vítima que estava no local trabalhando disse que seu tio estava do lado de fora da casa trabalhando na encanação do banheiro e em dado momento, ao sair encontrou seu tio caído na área gemendo com a língua enrolada.

De imediato chamou o Corpo de Bombeiros e enquanto esperava o socorro, fez massagem cardíaca acreditando que ele poderia estar afogado.

Os bombeiros levaram a vítima ainda com vida ao pronto-socorro do Hospital Regional, mas não resistiu e morreu ao dar entrada.

O sobrinho de 23 anos, disse à polícia que seu tio não caiu de andaime e nem havia possibilidade de levar choque elétrico, haja vista que os fios de energia não estavam desencapados.

Contudo, a ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de segurança Pública (Unisp), como morte a esclarecer.