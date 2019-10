No aniversário do 3º Batalhão da Polícia Militar em Vilhena, o deputado Ezequiel Neiva (PTB) foi homenageado com o certificado de “Amigo do Batalhão”.

Na entrega da homenagem ao parlamentar, o comandante e major PM Carvalho, enalteceu o apoio que Ezequiel Neiva tem dado à PM, sempre votando na assembleia nos projetos em prol da corporação.

O comandante citou também os benefícios diretos ao batalhão, a exemplo da emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil, para a compra de uma academia de musculação. “O batalhão receberá ainda centrais de ar para substituir os antigos ares-condicionados, tudo para melhorar as condições de trabalho nos nossos guerreiros”, afirmou major Carvalho.

Ezequiel Neiva detalhou que é uma honra receber o reconhecimento da Polícia Militar. Disse que é uma honra ser agraciado na unidade na qual trabalhou por tantos anos. “Em nome do comandante do batalhão, major PM Carvalho, estendo meus agradecimentos a todos os militares”.

“Alguns amigos talvez não entendam a minha relação tão próxima com a Polícia Militar. Sou policial militar de carreira, com quase 20 anos na corporação, boa parte deles lotado no 3º Batalhão. Hoje estou na reserva remunerada”, explicou Neiva.