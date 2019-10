Na noite de sexta-feira, 25, A.M.S, de 23 anos, procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena, para registrar ocorrência a respeito de um homem que havia entrado em contato com ela através do Whatsapp identificando-se como escrivão da Polícia Civil em busca de informações pessoais dela.

Incerta a respeito do que fazer, e preocupada pelo fato de seu irmão ter se envolvido numa situação envolvendo um telefone celular dias atrás, ela procurou a delegacia para saber se deveria atender ao pedido.

Agentes entraram em contato com o suspeito, Aristóteles de Oliveira, que acabou se envolvendo numa situação complicada.

Depois de esclarecer a denunciante que as autoridades policiais não realizam procedimentos da forma que havia acontecido, os agentes da Civil conseguiram entrar em contato com Aristóteles, que foi convencido a se dirigir até a delegacia.

Lá ele confessou ter se passado por escrivão da polícia para entrar em contato com a vítima pelo fato de estar com um celular cuja conta no Google estava em nome do irmão dela.

Ele alegou que só queria a senha do rapaz para poder usar o aparelho com sua conta, e achou que se passando por policial as coisas seriam mais fáceis. Mas sua atitude só piorou a situação, pois o aparelho acabou sendo apreendido.