O caso foi registrado na sexta-feira, 25, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima J.J.Z, de 65 anos, relatou que na noite de quinta-feira, 24, por volta das 22h00, recebeu uma mensagem no celular do banco Sicoob, cobrando uma compra no cartão de credito da referida instituição.

A vítima procurou o banco e o gerente da agência o informou que haviam tentado utilizar seu cartão e que em uma das tentativas havia sido aprovada compra de R$ 411,97 parcelada em 5 vezes.

A vítima foi orientada a registrar um boletim de ocorrência, e a Polícia Civil deve investigar o caso.