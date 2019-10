Um temporal acompanhado por forte ventania destruiu a cobertura e provocou muitos danos na Escola Chico Mendes, que fica no distrito de Estrela do Oeste, na área rural de Cabixi.

O vendaval aconteceu na tarde da sexta-feira, 25, por volta das 15 horas, quando o colégio estava repleto de alunos. É o terceiro ano consecutivo que isso ocorre no estabelecimento.

A forte ventania arrancou boa parte do telhado de várias dependências do colégio, mas o refeitório é que sofreu mais estrago. Entretanto, houve danos em praticamente toda a estrutura da escola, que precisará passar por ampla reforma. Apesar do vendaval ter ocorrido no momento em que estava tendo aulas, não há notícias de feridos.

Logo após o vendaval professores do colégio produziram um vídeo impressionante mostrando a situação em que ficou a escola, com imagens retratando alunos e funcionários ainda assustados com o acontecido. Esta é a terceira vez em três anos que a escola enfrenta este tipo de situação, sendo que em 2.018 todo o telhado precisou ser refeito após um forte temporal com ventania.

