Depois de mais de 50 horas sem energia elétrica, Raquel Ferreira de Souza Geremia, de 30 anos, moradora da Rua 527, no bairro Jardim América, em Vilhena, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, para agradecer ao site pela reportagem, pois através da matéria veiculada neste domingo, 27, funcionários da Energisa tomaram conhecimento do fato e foram até sua casa e resolveram o problema, leia (AQUI).

De acordo Raquel, funcionários da empresa tomaram ciência do problema através da matéria, e no começo da noite foram até seu endereço e resolveram a situação que já perdurava por mais de 50 horas.

A maior preocupação de Raquel era com seu filho que precisa fazer inalação de 6 em 6 horas e por falta de energia passou por dificuldades.

Contudo, Raquel relata que os funcionários da Energisa disseram que nenhuma ligação que ela fez no 0800 da empresa para reclamar da situação chegou a até eles. “Só ficamos sabendo do problema através da reportagem do jornal Extra de Rondônia”, disse um funcionário.

Entretanto, o importante é que a dona de casa já está com sua energia restabelecida e seu filho pode continuar com seu tratamento sem depender de sair da sua residência para tal fim.