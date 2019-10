Após, dois meses de competição, a Taça Aciv de Futebol Society 2019 conheceu seus novos campeões na tarde de sábado, 26, na Associação Esportiva Comercial e Empresarial, em Vilhena.

O primeiro jogo da final foi pela categoria veterano entre as equipes Império Com. Visual/Giotto/Rodamazon e ATFC/Parabrisa Vilhena/Mecânica do Valdo.

O primeiro tempo iniciou bem equilibrado, mas quem abriu o placar foi a equipe da Império com Mazinho aos 18 minutos. O gol sofrido pareceu não desestabilizar ATFC, que passava atacar mais no campo do rival em busca do empate, mas o placar permaneceu a primeira etapa com 1 a 0.

No segundo tempo, ambas equipes passavam a criar mais jogadas com chutes no gol. Mazinho quase ampliou o placar para Império, mas a trave salvou o guarda-meta da ATFC. Aos 15 minutos Da Lua livre chuta forte no canto do goleiro e empata a partida.

O jogo recomeça, e ambas equipes buscavam o gol do título, mas as defesas bem posicionadas evitaram balançar a rede até o último minuto.

A decisão foi para as penalidades e nas cobranças o placar ficou em 3 a 2 para ATFC que consagrou-se tricampeão do veterano da Taça Aciv.

Final Livre/Aberto

A segunda final da tarde, a mais esperada pelo público espectador, entre a campeã da edição passada, REC e Trator Campo que voltaram a se enfrentar em mais uma decisão de título.

O jogo começou movimentado, com Trator Campo sufocando o campo ofensivo do REC com vários chutes, mas a bola passava longe do gol.

A partida começava a ficar muito truncada com os jogadores de ambas as equipes muito tensos e divididas duras, encerrando o primeiro tempo sem gols.

Na segunda etapa, Trator Campo voltou pressionando o campo do REC com mais posse de bola e várias jogadas pelo meio-campo e na lateral. Trator Campo criava boas chances de finalização, obrigando ao goleiro adversário realizar boas defesas.

Mesmo com a pressão do adversário, REC arriscava ao ataque, mas nas finalizações era bloqueada pela defesa do REC. A partida passava a ficar mais tensa com vários cartões amarelos e confusões entre jogadores.

O jogo parecia ficar na decisão dos pênaltis e aos 20 minutos em um lance na área, Seba chuta forte no canto direito sem chances para goleiro fazer a defesa, abrindo o placar em 1 a 0 para Trator Campo.

Com o gol sofrido, REC começou a ficar desestabilizado e Trator Campo passava atacar mais o campo e em lance dentro da área Pitoco sofre uma falta e o arbitro marca pênalti para Trator Campo.

O camisa 11 Kaio cobra e chuta do canto do goleiro Título, acabando todas as chances para o REC com título de bicampeão.

O jogo recomeça com REC em busca de reverter a situação até o final da partida, ficando a Trator Campo com taça de campeão da categoria aberto 2019.

