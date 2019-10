Raquel Ferreira de Souza Geremia, de 30 anos, moradora da Rua 527, no bairro Jardim América, em Vilhena, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde relatou que está sem energia elétrica, desde a madrugada de sexta-feira, 26.

Conforme boletim de ocorrência, Raquel procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para registar o descaso da empresa Energisa, com o consumidor vilhenense.

Segundo Raquel, na madrugada de sexta para sábado, choveu muito e teve vários relâmpagos, com isso, a energia acabou e ela pensou que fosse uma queda normal, devida as descargas elétricas, mas ao amanhecer do dia reparou que na casa da sua vizinha tinha energia, e, com isso, foi verificar seu padrão e percebeu que os fios que liga o padrão a rede central de distribuição estavam derretidos.

Contudo, por diversas vezes Raquel ligou para a empresa Energisa e até o momento do fechamento desta matéria, já passa de 48 horas sem energia e sem nenhuma providência por parte da empresa.

Raquel está desesperada, pois tem um filho que está em tratamento e precisa fazer inalação de 6 em 6 horas, que está sendo prejudicado.

Além dos produtos que precisam de refrigeração e já estão se estragando. A consumidora pede a quem representa a empresa em Vilhena que vá ver in loco o problema e resolva o mais rápido possível, principalmente por causa do filho que depende do aparelho elétrico para fazer as seções de inalação.

De acordo com Raquel, na última ligação que fez na tarde deste domingo, 27, para Energisa, pediu se poderia arrumar um eletricista particular para arrumar, eles disseram que não pois a rede é de alta tensão.