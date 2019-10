O uso da tecnologia no agronegócio é uma tendência consolidada. Aplicativos facilitam o dia a dia no campo, startups criam inovações para contribuir com o desenvolvimento econômico e a gestão das fazendas e a internet das coisas está cada vez mais presente no cotidiano dos pecuaristas e agricultores.

E outras soluções estão por vir – pesquisadores querem aperfeiçoar ainda mais o uso de drones na detecção e contagem do gado.

Jayme Garcia Arnal Barbedo, pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária (Campinas/SP) e líder da equipe de pesquisadores, conta que o projeto surgiu em virtude das dificuldades dos criadores de gado em estimar de maneira precisa a quantidade de animais, o que prejudica a gestão da propriedade, e pela necessidade de uma fiscalização efetiva das áreas de fronteira para evitar o contrabando de animais – principal causa do aparecimento de focos de febre aftosa no Brasil.

“Em ambos os casos, os veículos aéreos não tripulados (vants), popularmente conhecidos como drones, têm potencial para oferecer soluções efetivas tanto em termos de execução quanto de custos”, explica.