Após viver um drama que se arrastou por quase cinco anos, a vida de Leonilda Jardim Almeida continua difícil.

Ela vive o horror causado pelas drogas, que devastaram a vida de seu filho Jonatan Fernando Jardim, falecido na semana passada depois de enfrentar sequelas severas de ferimentos provocados por facadas num ponto de uso de entorpecentes, que fizeram com que ele e a família passassem por um calvário que se arrastou por tempo demais. Jonatan morreu prestes a completar 35 anos, deixando para a mãe a responsabilidade de criar seus dois filhos, que um com três e o outro com seis anos.

A história tem todos os ingredientes de tragédia. Usuário de drogas desde a adolescência, Jonatan teve uma vida errante, até que cinco anos atrás foi esfaqueado em Pimenta Bueno numa desavença com outros drogados. Casado também com uma usuária, ele ficou com o corpo paralisado totalmente da cintura para baixo, e seu tratamento foi feito de forma negligenciada, dado a persistência de consumir drogas mesmo depois do ocorrido.

Isso levou o rapaz a ter mínimo cuidado com a higiene, acabando com seu corpo coberto por escaras. Quando a situação se agravou a esposa foi embora, deixando-o com os dois filhos, e a coisa se agravou após ele ter sido contaminado por uma bactéria severa, que começou a lhe corroer o corpo.

Leonilda conta que a infecção atingiu os ossos do filho, levando a amputação de uma das pernas, numa tentativa de conter a doença. Só que já era tarde demais, e meses depois ele precisou amputar a outra perna. Seu corpo foi se atrofiando, e a mãe precisou mudar-se para Vilhena com o marido para cuidar do filho e netos. Mas Jonatan, mesmo definhando, persistia no uso de drogas, e furtava objetos da própria casa para sustentar o vício. Isto levou o marido de Leonilda a abandonar a família.

Em seguida houve um momento de esperança, quando ele converteu-se à vida cristã, conseguindo se recuperar fisicamente ao ponto de até casar-se mais uma vez e até trabalhar como auxiliar de pedreiro, mesmo sem as pernas. Mas isso durou pouco tempo. Cerca de um ano depois ele voltou ao vício, perdeu a esposa e deixou de se cuidar, e a doença ressurgiu com força. A decadência física acentuou-se nos meses seguintes, e com o sangue contaminado pela bactéria Jonatan acabou morrendo na quinta-feira da semana passada.

Muita abalada por tudo que passou, Leonilda ainda tem enorme desafio pela frente. Morando de favor e tendo como única renda o benefício da bolsa-família, de R$ 129,00, ela agora está sozinha com duas crianças para cuidar. Ela conta com ajuda do pastor e de poucas pessoas que contribuem, mas o desespero é evidente em seu olhar.

A família precisa de todo o auxílio possível, e através do Extra de Rondônia pede socorro a quem puder contribuir com alimentos e artigos que possam suprir as necessidades básicas dos meninos. Quem puder ajudar pode entrar em contato direto com ela, pelo Whatsapp (69) 8125 – 8640, ou ir pessoalmente até ela no bairro Cristo Rei, Travessa 1512, nº 2072 (anexo a sede do diretório municipal do PROS, próximo a Avenida Curitiba).