Após a intensa repercussão do vídeo do leão e das hienas divulgado na segunda-feira 29, em sua conta oficial no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) declarou que a publicação foi um “erro” e se desculpou publicamente com o Supremo Tribunal Federal (STF).

A fala foi dada em entrevista exclusiva ao Estadão – depois, em coletiva com outros veículos de imprensa em Riade, capital da Arábia Saudita, onde está em viagem oficial, ele não quis comentar o caso.

“Me desculpo publicamente ao STF, a quem por ventura ficou ofendido. Foi uma injustiça, sim, corrigimos e vamos publicar uma matéria que leva para esse lado das desculpas. Erramos e haverá retratação”, afirmou Bolsonaro, segundo quem “ninguém (da sua equipe) percebeu com atenção que tinham alguns símbolos que apareciam por frações de segundos”.

No vídeo, Bolsonaro é identificado como um leão e está cercado de hienas representando o STF, o partido dele o PSL, entre outras instituições e movimentos. Ao postá-lo, o presidente fez referência a países da América Latina que passam por agitações políticas, como Chile, Peru e Equador, e a vitórias eleitorais de políticos identificados à esquerda, como na Argentina e na Bolívia.

Contra as “hienas”, chega, ao fim da montagem, um outro leão que, identificado como “conservador patriota”, chega para ajudar o “presidente”. “Vamos apoiar o nosso presidente até o fim! E não atacá-lo! Já tem oposição para fazer isso”, diz a legenda ao final do vídeo.

O presidente disse ainda que o vídeo foi retirado do ar, cerca de duas horas após a publicação, porque eles “perceberam que estavam sendo injustos”. “Retiramos e falei que o foco são as nossas viagens”, completou. A montagem, garantiu, não foi feita pela sua equipe.

Bolsonaro também foi perguntado se o filho, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), foi responsável pela postagem, e disse não ser possível culpá-lo. “A responsabilidade final é minha. O Carlos foi um dos grandes responsáveis pela minha eleição e é comum qualquer coisa errada em mídias sociais culpá-lo diretamente. A responsabilidade é minha, tem mais gente que tem a senha e não sei por que passou despercebido essa matéria aí.”