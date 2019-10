Diversas conversas e fotos íntimas que vazaram na manhã desta terça-feira, 29, na qual um suposto pastor que comanda uma igreja evangélica no bairro Floresta, em Cerejeiras, está dando o que falar na cidade.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, do Extra de Rondônia, o suposto pastor estaria assediando uma fiel e, com isso, mandando fotos íntimas dele para ela, além de dizeres com tons sexuais.

Agora é esperar se a fiel vai fazer boletim de ocorrência, ou vai deixar a poeira baixar, para depois tomar as providencias. Já que informação dá conta que o pastor é casado, e os dois poderiam estar tendo um caso.