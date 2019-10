Toinho do arroz, como é conhecido na cidade, tem 34 anos, ele chegou em um bar e pediu uma bebida. Após tomar uma dose, não parou mais de cantar a musica… “Caneta Azul, Azul Caneta, Caneta Azul, Azul Caneta ta marcado com minha letra”… Passando mais de 3 horas com uma CANETA AZUL “BIC” levantada para cima e cantando a mesma coisa, Toinho acabou incomodando os outros clientes do bar…

Os clientes que estava sentados em uma mesa ao lado de Toinho, segundo informações, cansaram de pedir para o homem parar com a bendita cantoria e partiram para cima dele.

“NINGUÉM AGUENTA MAIS ESCUTAR ESSA DESGRAÇA DE MÚSICA” disse um dos envolvidos na briga.

Toinho só não se deu mais mal porque chamaram a polícia e o mesmo foi socorrido. Depois da chegada da Polícia Militar no local, os homens saíram de cima de Toinho. Uma ambulância foi chamada para prestar socorro a vítima que estava bastante machucada.

Criada pelo vigilante da cidade de Balsas, Manoel Jardim Gomes, a música ‘Caneta Azul’ já virou hit no Brasil. O vídeo dele cantando a música viralizou e já superou três milhões de visualizações na internet.