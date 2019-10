A administração do prefeito Alcides Zacarias (PSDB), no município de Castanheiras, é alvo de investigação do Ministério Público do Estado de Rondônia (MP).

A ação do MP é o resultado de graves denúncias formalizadas pelo agricultor Paulo Gonçalves Borges. Ele formalizou as acusações através de depoimento no MP em 12 de agosto deste ano, na presença da promotora de justiça Lurdes Helena Bosa.

No depoimento de seis laudas, Borges disse que já foi servidor público no município de Castanheiras entre 2015 e 2016, era lotado na Secretaria Municipal de Saúde, e que seu objetivo ao fazer as denúncias têm o objetivo único do zelo com o bem público.

Esclarece que não tem desavenças com o prefeito Alcides, a quem conhece desde 1988.

Disse que, inicialmente, denunciou à Câmara de Vereadores o uso indevido do caminhão caçamba da prefeitura, que é da Secretaria da Agricultura e que estava a serviço da Secretaria de Obras;

Denunciou também o capotamento de uma caminhonete do PSF, quando seguia para o Município de São Francisco/RO, a qual sofreu perca total, a nomeação de uma suposta funcionária “fantasma” conhecida como Isla que – segundo ele – foi nomeada, mas não comparecia ao serviço e os gastos exorbitantes com diárias.

“Tomei conhecimento que Isla não comparecia ao serviço através do Presidente do IPC, Levy Tavares, que atualmente ele é Vereador Municipal; que sou morador do Município de Castanheiras e quero o melhor para o Município e, por isso, quando tomei conhecimento desses fatos sobre a servidora Isla, fui falar com o Presidente da Câmara, Izaías Dias Fernandes; que Izaías me respondeu que queria uma coisa mais concreta e, então, resolvi juntar ‘mais coisas’”, disse o agricultor num trecho do seu depoimento.

O agricultor também explica os motivos que levaram a fazer as denúncias. “O meu objetivo ao fazer a denúncia contra o prefeito Alcides foi o zelo com o bem público. Digo isso porque já teve oportunidade em que uma gestante deu à luz dentro do meu carro e isso se deu porque o Prefeito Alcides não procede a manutenção dos veículos público. Também tenho aversão às nomeações de pessoas sem capacidade que o Prefeito Alcides contrata para trabalhar na Administração Pública. Penso que não há como deixar a autoridade máxima do município impune”, observa.

Borges destaca que fez questão de levar os fatos denunciados à Câmara de Vereadores, mas que foram arquivados pelos parlamentares.

O Extra de Rondônia deixa espaço à disposição do prefeito e demais envolvidos na denúncia para eventuais esclarecimentos.

>>> LEIA ABAIXO, A DENÚNCIA NA ÍNTEGRA FORMULADA NO MP: