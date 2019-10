Previsto para entrar em funcionamento dentro de 60 dias, o tomógrafo licitado recentemente pela Prefeitura de Vilhena foi entregue hoje no Hospital Regional de Vilhena (HRV) pelo prefeito Eduardo Japonês.

O aparelho, avaliado em R$ 1,5 milhão, será responsável cerca de 750 exames por mês, tanto para agendamentos quanto para pacientes do Hospital, e foi adquirido com emenda parlamentar da deputada estadual Rosângela Donadon mais contrapartida da Prefeitura de Vilhena.

Comprado em junho deste ano, o aparelho tinha 120 dias para ser entregue, visto que o equipamento é de última geração e veio da Europa.

“Está aí, agora poderemos atender a população com mais rapidez e abrangência. Apesar de o Estado bancar os exames atualmente e realizar os exames com prazo de apenas 15 dias, aqui em Vilhena mesmo, agora teremos mais agilidade com o aparelho dentro do Hospital Regional. É um pedido antigo da população ao qual a deputada Rosângela se mostrou atenta. Estamos agradecidos”, revela o prefeito Eduardo Japonês.

Hoje são feitas cerca de 15 tomografias por dia através do Estado em Vilhena, em clínica particular, totalizando cerca de 300 por mês. O tomógrafo do HRV vai fazer mais que o dobro e atender pacientes internos e externos à unidade.

O aparelho é um tomógrafo Aquilion Lightning Canon computadorizado, helicoidal multislice com 16 canais, avaliado em R$ 1.576.509,00, do modelo TSX-035A, um dos melhores existentes no mercado internacional.

Afonso Emerick, secretário municipal de Saúde, acompanhou a entrega e comentou a importância do aparelho. “Os pacientes internados no hospital com fraturas ou lesões graves não sofrerão mais ao ter que fazer o exame em outra unidade. Agora o diagnóstico será de melhor qualidade e feito aqui mesmo, no HRV. Em dois meses queremos estar com ele funcionando”, assegurou.

Estiveram na ocasião também diretores geral e administrativo do Hospital Regional, Faiçal Akkari e Sandramara Lemos, bem como a vice-prefeita Maria José, o vereador e presidente da Câmara Ronildo Macedo.

A deputada Rosângela destacou a relevância do tomógrafo e a grande carga que recai sobre a Saúde vilhenense. “O Hospital Regional atende pacientes de toda região do Cone Sul e cidades vizinhas do Mato Grosso, sendo Vilhena a única cidade com UTI mais próxima. Quanto mais rápido contarmos com esse aparelho no hospital, mais vidas poderão ser salvas”, disse.

HISTÓRICO

Em 2015 os deputados estaduais interrogaram o secretário de Estado de Saúde da época apontando a falta de tomógrafos em vários pontos do Estado, inclusive Vilhena. Já em 2016 a deputada Rosângela Donadon cobrava também o Governo do Estado para a implantação do aparelho em Vilhena. A Sesau (Secretaria de Estado de Saúde), se comprometeu, em maio daquele ano, que realizaria uma licitação para tanto, conforme divulgado pela Assembleia Legislativa.

Rosangela destinou emenda para a aquisição do aparelho em 2017. Em março daquele ano, durante reunião com o Governo, a deputada recebeu a promessa de que a emenda seria paga “o quanto antes”. Contudo, a primeira parcela, de R$ 500 mil, foi depositada na conta da Prefeitura apenas um ano e quatro meses depois, em 5 de julho de 2018. Na sequência, as outras duas parcelas de igual valor foram pagas em setembro e no fim de novembro de 2018.

Só em 18 de dezembro de 2018 que a Sesau informou via documento a definição do prazo de vigência do convênio. Após a Prefeitura entrar em contato com a Secretaria, ficou definido que o prazo final máximo para execução seria março de 2020.

A Prefeitura iniciou a licitação ainda em novembro de 2018 e finalizou a compra já em junho de 2019. A entrega deveria acontecer, conforme o prazo previsto no contrato, até 5 de novembro, o que aconteceu nesta quarta-feira, dia 30 de outubro.