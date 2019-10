O deputado federal do PSL trabalha incansavelmente para o desempenho de seu mandato, atuando tanto na capital federal pelo menos três dias por semana, conciliado com intensas ações em Rondônia, sendo que na capital já atendeu pessoalmente mais de mil pessoas em seu gabinete regional.

O relatório acerca das ações do gabinete local apresentado pela equipe do parlamentar faz parte das novas estratégias que visam a redução de gastos e maior envolvimento com as lideranças estaduais, para fazer chegar ao povo cada centavo das suas emendas parlamentares nos próximos anos. Desde que inaugurou o gabinete de apoio aos eleitores, prefeitos, vereadores, servidores públicos, militares e presidente de entidades civis, o parlamentar já atendeu centenas de demandas diretas.

Em resumo, somam-se aos atendimentos realizado às sextas e segundas-feiras em seu gabinete na capital de Rondônia, duas seções solenes em homenagem ao dia do Exército e Aeronáutica; participação em audiência pública sobre a regularização fundiária realizada na Assembleia Legislativa; e ainda o acompanhamento da vinda de cinco ministros que estiveram visitando Rondônia.

O Coronel Chrisóstomo também participou ativamente na mediação de grande audiência pública em Porto Velho, com participação direta de 500 pessoas, que tratou as problemáticas e entraves do setor mineral; fez doze viagens pelo interior do estado, ouvindo prefeitos e as demandas da população nos 52 municípios.

Esse número é o reflexo do trabalho árduo com as ações desenvolvidas pelo deputado, pautadas nos anseios da população rondoniense, que busca no seu trabalho junto ao Congresso Federal as melhorias para o Estado.