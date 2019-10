Escrever uma boa redação é um dos maiores desafios para muitos estudantes que vão fazer as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Mais importante que gabaritar nos testes é entregar um texto bem escrito, sem erros e que esteja de acordo com o tema proposto.

Para Raphael Torres, professor do QG do Enem, muitas vezes o aluno se assusta com a nota da redação. “Pensa que foi bem, mas não seguiu aos critérios pedidos pela prova e a nota cai”, explica.

Os critérios estão disponíveis na Cartilha do Participante, divulgada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira).

O primeiro ponto para conseguir uma redação nota mil é respeitar a gramática. “Usar a norma culta e evitar períodos e frases incompletas é fundamental”, observa Adriano Chan, professor e diretor do Laboratório de Redação.

“Não basta escrever bem, o entendimento do tema e o repertório sócio cultural do aluno contam ponto”, avalia Torres. O estudante deve evitar repetição de palavras e precisa saber usar conjunções.

Saber argumentar é um ponto fundamental. A dica é logo no primeiro parágrafo expor quais são as ideias que serão apresentadas na redação.

“O aluno deve usar as palavras-chaves do assunto (presente na instrução do enunciado) na introdução e apresentar, no primeiro parágrafo, os dois problemas temáticos que serão desenvolvidos na argumentação”, diz Chan.

Para Torres, o estudante também precisa saber conectar as ideias entre os parágrafos e ter coesão no texto.

E O QUE PODE DERRUBAR UM ALUNO NA REDAÇÃO?

Fugir do tema proposto é o principal problema na redação. Ler com atenção o enunciado é fundamental para ter sucesso.

As redações só serão corrigidas pela banca se tiverem mais de sete linhas. Os textos com seis linhas ou página em branco serão zerados.

Cuidado ao fazer a prova. “Muitas vezes o aluno escreve a redação no rascunho e entrega a folha de prova em branco, confira antes de entregar”, diz Torres.

O candidato deverá fazer uma dissertação escolar, com introdução, argumentação e conclusão. Se apresentar algo diferente disso, a nota é zero.

Cópia dos textos da introdução ou escrever em outra língua também desclassifica o participante.

DICA DO PROFESSOR:

Torres destaca a importância da revisão do texto. “Perdemos o hábito de reler com atenção. Uma sugestão é escrever a redação logo no início da prova e ir intercalando as questões com a releitura para corrigir possíveis erros”.