O caso foi registrado na tarde de terça-feira, 29, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), uma equipe do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar (NI), recebeu a informação que um foragido da justiça conhecido como “ Daniel”, estaria escondido em uma chácara, na linha 135, gleba Corumbiara, área rural de Vilhena.

Ao chegar no local, uma mulher identificada como sendo Aurenita de Oliveira Saturno, de 58 anos, foi encontrada no quintal com uma espingarda municiada calibre 28, e uma pochete com três munições. Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo

Em ato continuo, os militares avistaram o foragido próximo a uma cerca, e ao perceber a presença dos policiais, fugiu em direção a mata. A suspeita que é mãe do foragido, também tentou fugir para o matagal, mas acabou sendo detida.