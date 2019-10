A Sicoob Credisul aproveitou o 3º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena, para realizar uma ação em prol da construção do Hospital Cooperar, em Vilhena.

A cooperativa realizou o show Noite de Gala e destinou toda renda arrecadada com a venda de ingressos à Associação Cooperar, responsável pela construção. No total, foram doados R$20,4 mil reais.

O evento, que aconteceu na noite de 16 de agosto, na Sala Expansão do Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul, contou com a apresentação do tenor Antonio Reis e do cantor romântico Cristiano Nichelle, que veio especialmente de Porto Alegre (RS) com o seu show “Classics”.

Os ingressos foram vendidos antecipados pela equipe de mulheres nomeadas “embaixatrizes” do evento, formadas por Rosana Hahn, Fabiane Faria, Olívia Bagattoli, Melly Roncato, Misleny Batista, Marciana Saúgo, Eliane Capra, Lúcia Moura, Priscila Sansão, Daniela Tozzo, Adriane Schmitt, Isaura Castaman e Rita de Cássia Giordani.

Doe você também

O Hospital Cooperar será construído por meio de doações, com o objetivo de melhorar os serviços de saúde em Vilhena e região, especialmente naqueles casos em que a prioridade é a preservação da vida. Para saber mais sobre o projeto e as formas de doações acesse o site https://associacaocooperar.com.br/.