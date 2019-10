Reorganizando a vida após o ocorrido, a viúva do Cabo da Polícia Militar Gilberto Santos Passos, de 39 anos, morto a tiros na manhã de 7 de agosto de 2019, na Rua Mambore, no Setor 13, em Vilhena, leia (AQUI), Sidinéia Fernandes Figueiredo, e os quatro filhos atravessam um período difícil, onde o apoio dos policiais que trabalhavam com ele, além de suas famílias, tem sido fundamental.

Ainda sentindo muito a falta do companheiro, com quem viveu por mais de duas décadas, ela afirma que se não fosse isso seria impossível seguir em frente.

Em visita a redação do Extra de Rondônia, Sidnéia disse que ainda não conseguiu concluir procedimento para lhe garantir pensão, a família conta com a ajuda dos companheiros de Passos, até mesmo para resolver questões de ordem burocrática, dada a falta de experiência de Sidinéia. “Sempre foi o meu marido que fez tudo pela família, ele era muito zeloso com todos nós e queria resolver todas as coisas, então agora enfrento alguma dificuldade devido a falta de experiência.

Muito comovida com toda a ajuda que recebe, ela fez questão de divulgar publicamente uma homenagem feita a todos os policiais militares do 3º BPM, escrita pelo próprio punho por ela com ajuda de duas filhas, e solicitou ao site a publicação da íntegra do texto.

Assim, em nome do subtenente Erasmo e sua esposa Joelza Albuquerque; Cabo Lourenço e sua esposa Mariele Lourenço; Major Diogo Batista Carvalho, Tenente Edson Melo e Cabo Wanderley Vieira a família do Cabo Passos dedica a seguinte homenagem aos policiais militares de Vilhena. E, logo abaixo um vídeo, na qual esposa e filhos dedicam a aquele que em vida fez o melhor pela família e amigos.

