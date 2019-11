Complica-se ainda mais a situação da Multimarcas Consórcios, com mais registros de ocorrências na Unisp de Vilhena por clientes que se consideram lesados em contratos firmados com a empresa.

Nas últimas horas foram mais dois casos levados às autoridades, totalizando cinco ocorrências esta semana. Na quarta-feira, antes dos novos registros, a reportagem do Extra de Rondônia esteve na sede da empresa, mas não obteve nenhuma informação sobre o que está acontecendo.

Os casos registrados na quinta-feira 31, se assemelham aos anteriores. No primeiro deles a vítima E.A.F, de 40 anos, declarou que em 10 de maio deste ano firmou contrato de financiamento imobiliário no valor de R$ 124.748,02 em 200 parcelas, pagando na hora R$. 4.627,10 e tempos depois uma parcela de R$ 884,60. A vendedora que o atendeu garantiu que em 30 dias após a assinatura do contrato o dinheiro estaria disponível, coisa que nunca aconteceu.

A situação se arrasou por meses a fio, até que em 21 de setembro ele esteve na sede da empresa para tentar resolver a situação. Lá foi informado que não poderiam fazer a devolução do valor pago e que ele deveria aguardar a liberação do dinheiro até que fosse contemplado.

Na ocasião o comprador constatou que os termos contratuais não condizem com as promessas da vendedora, que segundo informaram para ele, não trabalha mais na empresa. No entanto, ele possui registros de conversas com a ex-funcionária, que sustentam suas argumentações.

No outro episódio, a vítima é E.P.A., de 40 anos, que contratou um financiamento com a Multimarcas em 12 de setembro, para conseguir R$ 36.100,00 a fim de comprar um veículo. Na época da venda a vítima teria recebido a promessa de liberação do dinheiro no dia 26 do mesmo mês, e pagou entrada de R$ 1.814,00.

O valor não foi disponibilizado, e ao procurar a empresa a cliente não ficou satisfeita com as alegações para tentar justificar o descumprimento do acordo. Pesquisando na internet descobriu que a Multimarcas enfrenta outras acusações de não atender a clientela nos termos estabelecidos na hora da venda, por isso registrou a ocorrência contra a empresa.