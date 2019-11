Representando Rondônia, o deputado federal Coronel Chrisóstomo embarcou com o ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, para Passo Fundo (RS) na quinta-feira 31, para participarem de um encontro com entidades e autoridades do setor de biodiesel, no Clube Comercial da cidade.

O evento foi uma iniciativa da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel (FPBio) – da qual Coronel Chrisóstomo é vice-presidente – e contou com o apoio da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio) e da Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil (BSBios) responsável pela instalação de usina de biodiesel em Passo Fundo desde 2005.

Além de um almoço com todas as associações e empresários do setor, assim como as lideranças das usinas de biodiesel, o encontro contou com uma visita a uma das maiores plantas industriais de biodiesel e palestra referente ao assunto.

Na ocasião, o presidente do conselho da Aprobio, Erasmo Carlos Battistella, prometeu investir em Rondônia. “Solicitei uma planta em nosso Estado, visto que uma das principais matérias-primas para a produção nacional do biodiesel é a soja. Tanto em produção, quanto em valor de produção, a soja é o principal produto agrícola de Rondônia. Este investimento representa mais emprego, renda e sustentabilidade para nosso povo”, pontuou o deputado.

Chrisóstomo enfatizou ainda que em um momento em que o setor começa a se movimentar, o encontro repercute de forma a garantir a expansão de novas indústrias de biodiesel no país. “Atualmente, somos o segundo produtor mundial e responsável pela produção de quase 6 bilhões de litros de biodiesel por ano. Hoje, o país está atrás apenas dos Estados Unidos”, finalizou ele.