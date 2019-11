Um grave acidente de trânsito envolvendo uma carreta e um automóvel de passeio ceifou a vida da servidora pública do Estado de Rondônia, Josefa Lurdes Ramos, 50, na tarde desta quinta-feira 31, na BR-364, entre os municípios de Candeias do Jamari e Ariquemes. Josefa era enfermeira do Centro de Medicina Tropical (Cametron).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o motorista da carreta trafegava na BR-364, sentido Candeias do Jamari /Ariquemes e o veículo modelo Gol, no sentido oposto.

Na hora da colisão, chovia muito no local e devido a isso o condutor da carreta acionou os freios, sendo que as rodas travaram e o semi-reboque traseiro perdeu a direção e ficou em formato de L, invadindo a pista contrária.

O veículo Gol não conseguiu desviar do semi-reboque que avançou a sua faixa de direção e a lateral esquerda do automóvel colidiu com o para-choque traseiro da carreta.

A servidora pública ficou presa nas ferragens, foi retirada por equipes do Corpo de Bombeiros e socorrida às pressas. Porém, a vítima morreu no posto de saúde de Candeias do Jamari.

O teste de bafômetro no motorista da carreta deu negativo, mas ele foi apresentado na Central de Flagrantes pelo crime de homicídio culposo no trânsito.