A semana acadêmica dos cursos de engenharia civil, elétrica e mecânica ocorreu dos dias 21 a 26 de outubro, sendo idealizada pela coordenadora do Núcleo de Ciências Exatas da Fimca Vilhena, Ana Carolina Lacerda.

Além da presença dos alunos da faculdade e dos profissionais da área, o evento também contou com acadêmicos de outras instituições interessados nas pautas discutidas ao longo da semana.

As atividades foram desenvolvidas de maneira flexível, proporcionando aos estudantes a liberdade de escolher os conteúdos de maior interesse, que foram ministrados em diferentes formatos como palestras, oficinas, maratonas e visitas técnicas.

No primeiro dia do evento arquiteto da prefeitura de Vilhena Jader Volpi, apresentou o plano diretor do município, recentemente reformulado, propiciando entendimento para os alunos quanto às novas diretrizes de desenvolvimento do espaço onde vivem.

Em seguida o Life Coach Jean Rodrigues colocou em pauta a importância de se pensar no porque da profissão escolhida e no propósito de vida de cada um.

Na terça-feira 22, o engenheiro civil Leonardo Ferreira, a engenheira mecânica Edwiges Oliveira e o engenheiro eletricista Elvis Souza, fizeram parte de uma mesa redonda que discutiu o projeto e mercado para as respectivas áreas. Posteriormente a também engenheira Civil Leda Maria Guareschi trouxe o tema “Empreendedorismo e Marketing Pessoal”.

“Projeto tem que virar obra” foi tema da palestra do engenheiro civil Pedro Pacheco, que mostrou aos alunos a forma de captar clientes, criar um portfólio e ter sucesso com suas obras por meio de um planejamento adequado. Ainda na quarta-feira, o engenheiro civil Paulo Cartacho mostrou para os discentes a importância da compatibilização de projetos, através de exemplos de erros e acertos em obras.

Após cada encontro ocorreram sorteios de brindes como livros, catálogos e planners. Alguns palestrantes ainda surpreenderam os alunos com uma oportunidade de estágio no escritório do engenheiro Paulo Cartacho e um guia definitivo para pequenas e médias obras concedido por Pedro Pacheco.

Na quinta-feira dia 24, as palestras ofertadas foram sobre “Segurança no Trabalho” com a Edwiges Oliveira e “Tecnologia BIM na prática” com o Renato Olenchi. Simultaneamente estava acontecendo à oficina de “Perspectiva a mão livre” com o professor de eletromecânica Eduardo Shinzato.

Além dessas atividades os alunos ainda podiam participar da maratona de projetos. As equipes participantes tiveram dois dias para desenvolver um projeto proposto pelos organizadores, o novo canil da Associação “Amor de 4 patas”.

Ao final, os projetos foram avaliados pelos professores Jeferson Aymoto, Evandro Medeiros e Fagner dos Santos, responsáveis pela dinâmica junto da colaboradora da Associação, Myrelle Miranda, e o aluno do sexto período, Fagner Borges, que realizou o briefing e o levantamento do terreno. A equipe mais bem colocada ganhou um prêmio em dinheiro, equivalente ao montante das inscrições da oficina e o projeto foi doado para associação.

Pesquisa e extensão foram às temáticas do dia 25. A mestra Vanessa Caruline, articulou sobre a importância da organização e padronização de trabalhos aos pesquisadores. Logo após, os alunos Thaisa Teixeira, Clair Júnior e Paulo Corrêa do Centro de Pesquisa em Engenharia da Fimca apresentaram o projeto desenvolvido ao longo do semestre em formato de artigo, sob a orientação da coordenadora e professora Ana Carolina Lacerda, e os professores Felipe Miguel e Hélio Cinquini.

Para finalizar os alunos do 4° período mostraram técnicas de maquetaria e a maquete física produzida por eles junto ao professor Felipe Miguel. Ao final de cada palestra, os convidados receberam um vaso feito no laboratório de concreto pela aluna Amélia Naline do 5° período de engenharia civil.

A semana terminou no sábado dia 26, com a visita técnica proporcionada pelo escritório Brandão e Longuini, a algumas obras desenvolvidas por eles no Cidade Verde. A visita foi acompanhada pelos professores Ana Carolina Lacerda e Jeferson Aymoto, junto aos representantes do escritório, também alunos da instituição, Heitor Longuini e Denner Batista.

