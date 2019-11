De 04 a 08 de novembro, o Fórum Desembargador Leal Fagundes realiza a “XV Semana Nacional da Conciliação” em Vilhena.

Fará parte da programação emissão de documentos, realização de exames gratuitos e audiências da Justiça Rápida.

Dando início ao cronograma de atividades, de 04 a 06 de novembro, os atendimentos para emissão de carteira de trabalho, RG, 2ª via do CPF, certidão de nascimento e casamento, passe livre estadual do idoso e deficiente, acontecem no Tudo Aqui Móvel das 08h às 12h e das 13h às 17h.

Já os atendimentos de consulta gratuita do SCPC/Serasa serão realizados na sede da Aciv segunda, quarta e sexta das 08h às 12h e terça e quinta das 14h às 17h.

Também serão feitos teste rápido de glicemia e aferição de pressão na Unimed Móvel, durante toda a semana, das 08h às 12h.

Para atualização do cartão de vacina, emissão do cartão do SUS e testes rápidos de HIV, Hepatite B, C e Sífilis, os interessados devem ir até a Semus das 08h às 12h30 e das 12h30 às 17h, também durante toda a semana.

Já as audiências da Justiça Rápida ocorrerão no dia 08 de novembro, a partir das 08h com agendamento prévio.