Lucas Ávila de Barros, de 14 anos, que mora no bairro Embratel, em Vilhena, e estava desaparecido deste a noite de sexta-feira, 1, após um pequeno desentendimento com a família, foi encontrado e está em casa, leia (AQUI).

A família de Lucas entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, e disse que logo após a veiculação da matéria no site, um amigo onde Lucas estava em sua casa tomou ciência do fato e procurou a família.

Depois de conversar com sua mãe, Lucas voltou para casa.