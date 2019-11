A Unesc preparou uma surpresa para os candidatos que farão a prova do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem neste domingo (03), em Cacoal, Vilhena e Porto Velho.

Além do “Kit Unesc”, a faculdade promoverá neste ano um sorteio de bolsas de estudo para os mais de 30 cursos oferecidos pela instituição, exceto Medicina.

Para participar do sorteio, os candidatos deverão preencher uma ficha de inscrição, deixando nome, telefone, e-mail e curso de interesse. Preenchida a ficha, o candidato concorre a uma bolsa de estudos de 100% e outras cinco bolsas de 50%. Vale ressaltar que o sorteio das bolsas será realizado na segunda quinzena de janeiro, antes do início das aulas na Unesc, prevista para o dia 03 de fevereiro.

KIT UNESC

Além das bolsas de estudos que serão sorteadas, a instituição, uma das pioneiras no ensino superior em Rondônia, preparou o Kit Unesc. Neste kit, o aluno recebe uma caneta preta (ressaltando que apesar do sucesso nos últimos dias, a caneta azul não é aceita na prova do Enem) e ainda uma barra de chocolate e um cereal. Acadêmicos e professores do curso de Psicologia da Unesc também estarão à disposição dos candidatos, dando dicas de como manter a calma e fazer a prova com maior tranquilidade.

Além de toda a estrutura montada nas unidades da Unesc em Cacoal, Vilhena e Porto Velho, para recepcionar os candidatos, a Unesc enviará equipes em algumas escolas. Em todos os locais com a presença da Unesc, os candidatos terão a oportunidade de se inscreverem e concorrem às bolsas de estudos oferecidas pela instituição.