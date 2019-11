** APOSTA DO BAIRRO

Incentivado por familiares e amigos que moram no bairro mais populoso de Vilhena, o comerciante Luiz Carlos Correia, do Cristo Rei, trabalha a três meses sua pré-candidatura a vereador. Estabelecido na Avenida Melvin Jones há vários anos, onde mantém Supermercado São Luiz, ele é mais um dos moradores do bairro a acreditar que é necessário a troca dos representantes daquele setor da cidade no Poder Legislativo.

** VAI OU NÃO?

O empresário Jaime Bagattoli não pára de ser assediado por vilhenenses para concorrer às eleições municipais. Apesar de já ter revelado em entrevista recente ao Extra de Rondônia que está mais interessado na disputa de 2.022, ele ainda alimenta as esperanças de quem o quer como prefeito, e garante que até o final de novembro decide se vai ou não concorrer.

** EMPRÉSARIO COM POTENCIAL

Outro empresário da cidade que apesar de não anunciar aos quatro ventos que é pré-candidato a prefeito, mas trabalha forte no projeto pelos bastidores da política, é o contabilista Darci Cerutti (DEM). De acordo com apoiadores, o ex-vice-prefeito está bastante empolgado com apoios que vem agregando ao seu projeto político.

** SUMIU DO CONE SUL

Muitos vilhenenses estão estranhando o sumiço do senador Confúcio Moura (PMDB), que desde a campanha eleitoral nunca mais pisou na cidade. Talvez ele ainda esteja assustado com o desempenho do rival de campanha Jaime Bagattoli, que quase lhe tirou a cadeira no Senado no pleito do ano passado.

** OBRA POLÊMICA SEM FIM

Se as previsões estão corretas, o novo prédio da Câmara dos Vereadores deve ser inaugurado ainda neste ano, após quase dois anos de obras. Finalmente os vilhenenses poderão ver se valeu a pena o investimento de quase (ou mais?) R$ 4 milhões na controversa obra que causou tanta polêmica.

** PARLAMENTO DESFALCADO

Falando em Poder Legislativo, o afastamento de Vanderlei Graebin (PSC), determinado pela justiça, deixa mais uma vez o parlamento local desfalcado, pois a situação criada impede a convocação do suplente Wilson Tabalipa (PV). E contabiliza prejuízo ao contribuinte local, que vai pagar salário para um vereador ficar em casa recebendo sem trabalhar.

** PIMENTEIRAS EXCEÇÃO NA POLÍTICA

Faltando menos de um ano para as eleições municipais, a movimentação política pelo Cone Sul indica que o pleito será bastante acirrado, com possibilidade de renovação no Executivo pela região afora, com a possível exceção de Pimenteiras do Oeste.

** REELEIÇÃO SEM PROBLEMAS

E começando o panorama justamente por este município, tudo indica que o prefeito Olvindo Dendê (PDT) não terá problemas muito complicados se resolver encarar a disputa por outro mandato, pois por enquanto ninguém se habilitou a enfrenta-los nas urnas. A perspectiva de candidatura única na cidade não é descartada.

** PREFEITO VAI ENCARAR VICE NAS ELEIÇÕES

Já em Cabixi a conversa é diferente. Pelo menos quatro pré-candidatos estão com o bloco na rua, e hoje não dá pra dizer que existem favoritos. Silvênio de Almeida, o atual prefeito, deve ter que encarar sua própria vice, Rosely Barroso, além do ex-prefeito Izael Dias Moreira e o Gilmar de Carli, mais conhecido como “Chicão”.

** PÁREO DURO EM CEREJEIRAS

Quatro nomes também estão no tabuleiro da sucessão em Cerejeiras. Além da prefeita Lizete Marth estão no jogo o ex-prefeito Kleber Calisto e os vereadores Saulo Siqueira e Valdecir Sapata. Páreo duro para todos.

** DISPUTA EM COLORADO

Em Colorado do Oeste o atual prefeito Professor Ribamar também não terá vida fácil nas eleições, caso resolva encarar a tentativa de se manter no cargo. Ele deve ter como adversário o atual vereador “Avesão”, mas outros nomes devem surgir na sucessão. O ex-prefeito Anedino Pereira, tido como pretendente dias atrás, anunciou que está fora da disputa.

** JAPA X ROSANI – DE NOVO EM 2020

Fechando o quadro, em Vilhena a possibilidade de haverem pelo menos três candidaturas é o que se desenha. Por ora há quatro nomes em cena, mas a coisa deve afunilar lá na frente e, mais uma vez, poderão se enfrentar nas urnas dois nomes de peso: o atual prefeito, Eduardo Japonês, do PV (que deve tentar a reeleição), e a ex-prefeita Rosani Donadon, do MDB, que agora está “limpinha da silva” para a disputa. Já os empresários Jaime Bagattoli e Darci Cerutti, citados no início da coluna, podem representar uma terceira via.

** TERCEIRO ENFRENTAMENTO NAS URNAS

Importante lembrar que Rosani venceu Japonês nas eleições de outubro de 2016. Cassada em abril de 2018, Rosani deu espaço para que o então presidente Adilson de Oliveira assumisse o cargo até a chegada de Japonês, que derrotou a emedebista na eleição suplementar realizada em 3 de junho de 2018.