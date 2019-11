Os integrantes da CPI da Energisa já estão em Vilhena para a Audiência Pública desta segunda-feira, 04, cujo local foi transferido para o auditório do Sicoob, também na região central da cidade.

O relator da Comissão, deputado Jair Montes (Avante), esteve na redação do Extra de Rondônia no início de tarde de hoje para falar sobre a ação.

A reunião entre os parlamentares e a comunidade vilhenense começa às 18h.

Jair confirmou a presença de todos os integrantes da CPI na Audiência de hoje. Estarão na cidade o presidente da Comissão, Alex Redano (Republicanos), além dos deputados Ismael Crispim (PSB), Cirone Deiró (Podemos), Adelino Folador (DEM), Adaiton Fúria (PSD).

Mesmo sem fazer parte da comissão, a deputada Rosângela Donadon (PDT) estará na audiência. Jair Montes destacou a participação dos deputados bancada sulista para a realização desta reunião formal da CPI, a qual espera ser bastante produtiva.

“Viemos aqui para ouvir as demandas do moradores do Cone Sul, levantar problemas e apurar a forma como esta empresa está prestando seus serviços na região. Queremos saber se há abusos, se o fornecimento de energia vem sendo feito com qualidade, e saber qual é o nível de satisfação da comunidade com relação a Energia. Estamos abertos a ouvir a população e em caso de situações de abuso, buscar meios de solucionar os casos”, disse o relator.

Ele garante que a CPI já trouxe resultados práticos, inclusive com reflexos em Brasília, junto a bancada federal. “Conseguimos mobilização suficiente para impedir que a Agência Nacional de Energia Elétrica promovesse audiência a pedido da empresa, que queria reajuste de tarifas. Além disso, corrigimos uma série de situações locais que configuravam abusos contra o consumidor. A CPI está trazendo retorno, e mobilizando organismos de defesa do cidadão em torno desta causa”, destacou.

Sobre a expectativa final dos trabalhos da Comissão, o deputado é realista e afirma que será difícil uma mudança drástica como a troca da Energisa por outra empresa, “mas esperamos que o resgate da cidadania e dos direitos dos rondonienses aconteça de forma plena, e que Rondônia possa ter uma tarifa condizente com sua condição de fornecedor de energia de qualidade a preço justo”.

A previsão é que a CPI da Energisa apresente seu relatório final na primeira quinzena de dezembro.