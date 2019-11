O furto de uma motocicleta ocorreu na madrugada de domingo, 03, na Rua Santos Dumont, no bairro São José, em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima M.F.P.J; de 28 anos, entrou em contato com a Polícia Militar (PM), e relatou que por volta das 21h00 do sábado, 02, foi até a casa de um colega para participar de uma confraternização e ao sair da festa por volta das 01h30, percebeu que sua motocicleta Honda Titan 150 ES, placa NDN-1675/Vilhena, de cor vermelha, não estava mais no local estacionado.

Diante dos fatos, uma guarnição realizou diligencias nas redondezas, mas não localizou o veículo e nenhum suspeito foi detido.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp). A Polícia Civil investiga o caso.