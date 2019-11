No mês passado, a Polícia Federal de Rondônia deflagrou diversas operações com foco no combate ao desmatamento e invasões de terras pertencentes à União.

Dentre elas, destaca-se a operação Padre Ezequiel, que possuía o objetivo de reintegrar a posse de terras do Assentamento Padre Ezequiel, no município Mirante da Serra/RO. A operação contou com a atuação conjunta de diversos órgãos.

Além da Polícia Federal, atuaram a PM do Estado de Rondônia, o Incra, servidores da Justiça Federal entre outros. De acordo com o que consta em processo que tramita na Vara Federal de Ji-Paraná/RO, o assentamento é objeto de invasão realizada por indivíduos que, após o desmatamento da área, promoviam o loteamento e comercialização da terra.