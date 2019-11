Com previsão de vacinar 90% de animais, a prefeitura de Pimenteiras do Oeste elaborou um cronograma de ações através de campanha de vacinação antirábica.

Na última quarta-feira, 30, os profissionais de saúde da Vigilância Sanitária visitaram o distrito de Laranjeiras, momento em que realizaram as atividades em cães e gatos, tendo a participação do veterinário Eduardo. “A população pode levar os animais para a devida imunização com a vacina antirrábica”, declarou o profissional.

Segundo o Secretário de Saúde, Moises Herrera Penha, a raiva é uma doença que acomete mamíferos e que pode ser transmitida aos homens, sendo portanto, uma zoonose. É causada por um vírus mortal, tanto para os homens quanto para os animais.

Ele enfatizou que em alguns países desenvolvidos, a raiva humana está erradicada e a raiva nos animais domésticos está controlada, mas ainda é efetuada vigilância epidemiológica em função dos animais silvestres.

A raiva é uma zoonose ainda considerada 100% letal causada pelo vírus rábico. A doença se caracteriza por uma encefalite progressiva aguda. Todos os mamíferos podem se infectar com o vírus rábico e podem transmitir a doença através de mordedura, arranhadura ou lambedura através do contato direto com a saliva do animal infectado pelo vírus rábico.