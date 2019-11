Em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, os acadêmicos da Fimca participaram do projeto “Poder Judiciário em Ação”, auxiliando à população no cadastramento para os atendimentos da “Justiça Rápida”, que acontece durante a “Semana Nacional de Conciliação” em Vilhena.

Acompanhados do coordenador e professor de direito da instituição, Ederson Deiró, os alunos do 1º e 2º semestre do curso deram suporte a equipe do Tribunal de Justiça na triagem de pessoas que procuravam pelo serviço.

Além desta participação, os acadêmicos irão auxiliar durante as audiências da “Justiça Rápida” que ocorrerá nesta sexta-feira 08, no Fórum Desembargador Leal Fagundes.