Inicia nesta quinta-feira 07, mais uma formação em Programação Neurolinguistica (PNL) com certificação internacional reconhecida pelo Institute Trainers Academy of NLP (ITA). O curso tem a duração de quatro dias e conta com a trainer e hipnóloga de Porto Alegre Mileine Vargas.

De acordo com a organizadora do treinamento, Rosângela Goebel, as atividades ocorrerão em dois módulos, sendo o primeiro 07 a 10 de novembro e o segundo de 05 a 08 de dezembro das 09h as 18h, na sede do Sebrae em Vilhena.

A formação garante proporcionar melhores resultados na vida cotidiana, isso através do mapeamento de processos estratégicos da mente para que seja alcançadas mudanças evolutivas em seus comportamentos.

O curso é eficiente para solução de conflitos em relacionamentos interpessoais, amorosos, empresas x clientes dentre outros problemas gerados em grande parte pela forma de comunicação. A PNL oferece ferramentas que fazem com que a comunicação se torne mais clara, seguindo a representação sensorial de cada indivíduo.

Pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, traumas, fobias, vícios que os impedem de estar bem consigo mesmo e com o mundo ao seu redor, encontram na PNL mecanismos que proporcionam melhor qualidade de vida.

A organizadora destaca que as vagas são limitadas, e quem tiver interesse em participar ainda dá tempo. Para realizar a inscrição basta entrar em contato através do telefone (69) 98142- 5919 (Rosângela).

MAIS SOBRE MILEINE VARGAS

Mileine Vargas é a primeira mulher da Região Sul do Brasil a treinar pessoalmente com Richard Bandler e John Grinder (criadores da PNL) e Anthony Robbins.

Trainer em PNL, hipnóloga e empresária. Tem formação completa em Programação Neurolinguística, Practitioner pela Universidade da PNL nos EUA, Membro da Academia Internacional de Trainers em PNL (ITA) e Certificação em Analista de Inteligência Emocional. É autora do livro “O dia que me demiti” e idealizadora do Programa de Desenvolvimento da Mulher.