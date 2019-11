O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 06, na Avenida Luiz Maziero com Rua Bittencourt Sampaio, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor do veículo Fiat Uno de placa NCB-6640/Vilhena, seguia pela Avenida Luiz Maziero, sentido Avenida Jô Sato, quando ao acionar a seta para a esquerda para entrar na Rua Bitencourt, a condutora da moto Honda Biz de cor preta, placa NBM-4683/Vilhena, que seguia atrás, teria tentado ultrapassar, com isso, colidiu na lateral do carro.

A moto era pilotado por uma mulher e levava na garupa sua filha, elas sofreram escoriações e foram levadas por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A PM isolou o local para a perícia técnica e depois registrou o boletim de ocorrência.