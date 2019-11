Na noite de quarta-feira, 6, a Polícia Militar (PM) recebeu informação que na Rua Paraíba, no Setor 19, em Vilhena, havia movimentação atípica para uma residência.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma guarnição juntamente com a equipe do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), intensificou o patrulhamento na Rua Paraíba, pois segundo denúncia anônima, numa residência naquele endereço havia movimentação atípica e poderia estar sendo usada para comercialização de entorpecente.

Contudo, quando os militares chegaram em frente ao imóvel, uma mulher se identificou como Aparecida sendo a proprietária da residência, na qual morava no local com dois filhos, e quando os policiais conversavam com ela, foi avistado que um homem saiu de dentro do quintal da casa vizinha e foi até a casa onde a guarnição estava, este identificado por Diego Xavier Godinho, de 22 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica.

Com isso, a polícia foi até a casa onde Diego saiu, e na varanda localizou no chão a quantia de R$ 160,00 – uma balança de precisão de cor cinza e uma faca tipo peixeira com cabo de madeira e resquício de maconha, caracterizando que ali poderia estar sendo comercializada drogas.

Entretanto, foi realizado uma busca na casa da mãe de Diego, sendo que foram localizadas quatro porções de entorpecente aparentando ser maconha, embalada em película plástica dentro de furos dos tijolos do muro e no padrão de energia foi localizada uma porção não embalada e um rolo de película plástica.

Todavia, foram apreendidas 54 gramas de substancia entorpecente.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Púbica (Unsip).