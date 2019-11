Segundo as informações, toda essa ação foi resultado de um trabalho desde a noite de quarta-feira, 06, onde ocorreu um assalto no distrito de Riozinho, onde uma motocicleta Honda Bros foi tomada em um assalto por dois elementos.

A partir deste crime os policiais receberam a informação de que suspeitos estariam se deslocando para Cacoal, momento este que foi montado uma barreira próximo ao bairro Jardim Europa, porém, os assaltantes ao avistaram as guarnições abandonaram duas motos e fugiram a pé. Nessa ação policial foram recuperadas essas duas motocicletas, uma Honda Fan 150 e a Bros onde foram encaminhadas à delegacia de Polícia Civil.

Já no decorrer desta quinta-feira, 07, a polícia deu continuidade às buscas e receberam informações do paradeiro dos assaltantes. Com isso, várias viaturas da PM, Patamo e Núcleo de Inteligência foram ao local, localizado no bairro Parque dos Lagos, chegando lá realizaram o cerco numa residência prendendo dois suspeitos em flagrante.

Com os suspeitos foram localizados um Revólver calibre 38 inoxidável especial de 7 tiros, 8 munições intactas, balança de precisão, 4 celulares, 1 relógio e certa quantia em dinheiro. Em continuidade às buscas, ainda foram encontradas 71 gramas de cocaína embalada para distribuição, e mais 110 gramas de crack, totalizando cerca de 181 gramas de entorpecentes.

Ainda de acordo com o Capitão Antônio, os veículos que estavam sendo roubados em Cacoal, estavam sendo levados para Bolívia onde eram trocados em drogas que estavam sendo comercializadas aqui na região.

Os suspeitos foram identificados como, Marcos Henrique Ferreira de Souza, vulgo “Marquinhos Residência” e L. F. S, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil onde foi confeccionado um boletim de ocorrência e posteriormente entregues ao delegado de Plantão.

Marquinhos Residência possuía mandado de prisão em aberto, a primeira vista, por crime de homicídio.

