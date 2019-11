O deputado Edson Martins convida a população do município de Urupá para a solenidade de entrega do sistema de videomonitoramento, adquirida através da emenda parlamentar de sua autoria no valor de R$120 mil. O evento será realizado no próximo sábado 09, na câmara municipal de Urupá às 15h.

Edson Martins agradeceu a vereadora Enésia Oliveira (PSB) juntamente com o assessor parlamentar Eliel Marcos, que acompanharam o andamento desse recurso e não mediram esforços para a liberação da emenda até a conclusão da obra.

“O objetivo do recurso é auxiliar a Polícia Militar para manter a segurança e contribuir para combater atos ilícitos ou comportamentos inadequados, e ajudar na solução de crimes e acidentes que possam ocorrer nos pontos que serão monitorados 24 horas por dia por quatro câmeras instaladas em locais estratégicos, os equipamentos possuem alta capacidade de captura de imagens e zoom de alta resolução” destacou.