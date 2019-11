Por volta das 21h59, de quarta-feira, 6, Matheus Silva Lopes, de 19 anos, procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unsip), de Vilhena e contou que um carro invadiu a preferencial, bateu nele e depois fugiu do local.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima acima citada relatou que conduzia o veículo motocicleta Honda CG 125 Fan KS placa OHQ-5170/Vilhena, pela Avenida paraná, sentido BR-364, quando no cruzamento com a Rua Ana Neri, colidiu com um carro, na qual não conseguiu identificar a marca e modelo, visualizando que era um Sedan, de cor bordô, e foi possível memorizar apenas as letras da placa – OIE, que transitava pela via sentido Cuiabá, e que o motorista teria avançado a preferencial, causando o acidente.

O motociclista alegou estar sentindo fortes dores na virilha, que em decorrência da colisão, ambos os veículos sofreram avarias, a moto no guidão, bengalas, mesa de direção e paralama.

Após a colisão, o motorista fugiu do local, tomando rumo ignorado, sem prestar socorro à vítima.