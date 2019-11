No próximo dia 23, Colorado será palco de mais um evento em prol do Hospital de Amor.

O evento começa às 09h00 – com cavalgada, saindo do Parque Santa Rita, com destino ao Parque de Exposição Marcos Donadon.

À noite, tem o Baile de Amor, com animação de Rubens Felix, Mateus Vinini, e convidados. Entrada e estacionamento um quilo de alimento não perecível.

O evento continua no dia 24, com a caminhada Passos que Salva, com saída prevista as 09h00 do pátio do posto MWM até a Praça da Rodoviária.

No dia 1 de dezembro às 11h 00 – almoço com costelão. As 13h00 – leilão de gado, e as 16h30 – bingo Direito de Viver.

Informações para doações, 9-8414-8138, falar com Ademir Sapateiro.

