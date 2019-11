Na última quinta-feira 07, o deputado federal Mauro Nazif participou de reunião no Ministério da Saúde, com o coordenador de gestão de pessoas Ademir Lapa e sua equipe para discutir a situação dos servidores da antiga Sucam.

“Durante a reunião foram asseguradas as demandas solicitadas, e devem ser concluídas em novembro, no mais tardar dezembro, com retroativos desde abril. Quanto ao pessoal do administrativo, será feito um levantamento desses servidores, para que caso tenham direito ao adicional de insalubridade, sejam amparados”, disse Nazif.

Na ocasião, os laudos foram preenchidos por técnicos de Tocantins, e implantados no sistema, sendo realizado vídeo conferência, onde os ajustes foram finalizados.

“Valeu a luta. Depois de muitas idas e vindas, o Ministério da Saúde assegurou o retorno da gratificação de insalubridade aos servidores da ex-Sucam. Desde janeiro sem receber o adicional, que segundo o Ministério foi decorrência da migração do sistema, os servidores da extinta unidade corriam o risco de além de não ser implantado este ano, também de verem o retroativo ir para precatório, se não fosse feito até dezembro”, destacou Nazif.