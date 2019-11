A Pastoral Familiar Brasil convida a todos os vilhenenses para a palestra com Rodrigo Ferreira (SP), que será realizado neste sábado, 9, e domingo, 10, na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora em Vilhena.

Da programação constam duas palestras: a primeira, voltada aos jovens (mas isso não impede que sejam acompanhados pelos pais), ocorrerá no sábado, das 14h às 20h com o tema “Conectado em Cristo”.

Já no domingo, voltado ao público geral, inicia às 08h, com a missa e vai até às 17, com o tema “A família, como vai?”.

O paulista já esteve em Vilhena e suas palestras que transmitem a reflexão cristã fizeram com que ele seja novamente convidado à “Cidade Clima da Amazônia”.

QUEM É RODRIGO FERREIRA?

Nasceu em São Bernardo do Campo, São Paulo. É fundador da comunidade “Missão Louvor e Glória”, que desde 1996 faz um trabalho de evangelização no Brasil e no exterior.

Com o tempo, se transformou em uma grande missão de evangelização, a qual já atua nos Estados Unidos, Angola, Portugal e no Japão. Em 2015, Rodrigo cantou a música “Só temos hoje para amar”, de sua autoria, ao lado de Michel Teló.

Num vídeo (VEJA ABAIXO), Rodrigo Ferreira convida os moradores da região do Cone Sul de Rondônia para os eventos.

https://

>>> CANTANDO A MÚSICA “SÓ TEMOS HOJE PARA AMAR” COM MICHEL TELÓ