A prefeitura de Pimenteiras do Oeste implantou, no distrito de Laranjeiras, o sistema de tratamento de água através do programa “Salta-Z”, junto a Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Segundo o prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), o sistema foi criado para atender pequenas comunidades, principalmente as ribeirinhas.

O “Salta-Z” consiste em uma pequena estação de tratamento, no qual a água captada no rio é tratada tornando-a potável livre de impurezas. Com isso evita que os moradores contraiam doenças de veiculação hídrica, muito comum na Amazônia.

O mandatário municipal ressaltou que o objetivo da tecnologia é o melhoramento no abastecimento de água das comunidades ribeirinhas, por meio de alternativas para a clarificação, filtração e desinfecção em água do Rio ou superfícies subterrânea.

“O projeto Salta-Z, visa a melhoria da qualidade de vida da comunidade, por meio do fornecimento de água tratada através da Solução Alternativa Simplificada Coletiva de Tratamento de Água para Consumo Humano (Salta- Z)”, informa.

“A Secretaria de Saúde, através da vigilância sanitária, participa ativamente monitorando, através de visitas, a saúde das famílias nas comunidades, bem como também tem trabalhado na prevenção de doenças relacionadas a veiculação hídrica, levando relevantes informações sobre os objetivos desse projeto”, observa o titular da Semusa, Moises Herrera.