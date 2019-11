O presidente da Câmara de Vilhena, Ronildo Macedo (PV), emitiu Nota de Repúdia quanto às declarações do seu colega de parlamento, Rafael Maziero (PSDB), relativo à proposta que sugeriu o aumento do número de vereadores, de 13 para 15 a partir da próxima legislatura (leia mais AQUI)

Macedo disse que Rafael usou de manifesta má fé e subterfúgios imorais e sensacionalistas, quando foi a público falar inverdades, de que somente ele seria contra o aumento do número de Vereadores (leia AQUI)

“Fez isso em momento inoportuno, depreciando a imagem da Casa de Leis e demais Vereadores”, afirma.

>>> VEJA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA:

NOTA DE REPÚDIO

ESCLARECIMENTOS ACERCA DA MANIFESTAÇÃO INVERÍDICA DO VEREADOR RAFAEL MAZIEIRO NAS REDES SOCIAIS A RESPEITO DO AUMENTO DO NÚMERO DE VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VILHENA

A Câmara Municipal de Vilhena, através de seu Presidente, Vereador Ronildo Macedo, considerando as inverdades publicadas pelo Vereador Rafael Mazieiro, vem a público esclarecer que a proposta para aumentar o número de vereadores em Vilhena foi sugerida pela COMISSÃO ESPECIAL composta pelos servidores Gunter Schulz, Joice Santini e Celuta Bayerl, para estudo, revisão e avaliação da Lei Orgânica Municipal – LOM e Regimento Interno da Casa de Leis.

As assinaturas dos Vereadores foi para leitura das sugestões apresentadas pela Comissão Especial, para iniciar o Processo Legislativo, pois existem vários outros dispositivos que deverão ser discutidos nas Comissões Permanentes e Votados pelo Parlamento.

Importante destacar que a maioria dos Vereadores, no momento em que receberam as sugestões, já anteciparam voto contrário ao aumento do número de Vereadores, mas, por dever funcional, assinaram o recebimento das sugestões, porque existem várias mudanças a serem discutidas que serão benéficas para toda sociedade, como, por exemplo, a participação do povo nas Emendas à Lei Orgânica Municipal.

Lamentavelmente, o Vereador Rafael Mazieiro, usando de manifesta má fé e subterfúgios imorais e sensacionalistas, foi a público falar inverdades, de que somente ele seria contra o aumento do número de vereadores, e fez isso em momento inoportuno, depreciando a imagem da Casa de Leis e demais Vereadores.

Diante do comportamento IMCOMPATÍVEL com a DIGNIDADE DESTA CASA, os Vereadores repudiam publicamente a CONDUTA PERVERSA do Vereador Rafael Mazieiro.

Vilhena, 08 de Novembro de 2019.

Ronildo Macedo

PRESIDENTE