Um caso que se prolonga há cerca de dois anos parece finalmente se aproximar do desfecho.

Trata-se do plena utilização de um prédio no Setor 19 para instalação da Secretaria Municipal de Agricultura, nas dependências do antigo “Verdurão”, que atualmente é subaproveitado como almoxarifado, e mesmo contando com três seguranças tem sido alvo constante de ladrões.

A reforma daquelas instalações chegou a ser anunciada pela ex-prefeita Rosani Donadon, mas acabou ficando para trás devido a cassação do mandato, e desde então vem sendo postergada.

Segundo informações da prefeitura, a Semagri realizou em agosto pregão eletrônico de número 128/19 para contratação de empresa especializada e qualificada para execução das instalações de subestação trifásica e rede de energia elétrica do prédio, que seria a última etapa de uma reforma que começou há muito tempo. Depois da conclusão deste trabalho finalmente a Semagri se transfere do Paço Municipal para lá.

A obra está avaliada em cerca de R$ 50 mil e inclui a instalação de equipamentos com potência de 75 kva, tensão 13,8 kv, 220/127v e reforma de toda a rede elétrica do prédio. O edital prevê prazo de 30 dias para execução da obra a partir da assinatura da ordem de serviço. Isso está previsto para acontecer na próxima semana, após a formalização do contrato.

A nova sede da Semagri, de acordo com o projeto, terá espaço adequado para o funcionamento da oficina dos veículos da pasta, armazenamento da frota de máquinas e implementos, melhor atendimento e gerenciamento dos programas Porteira Adentro, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Execução do Programa do Crédito Fundiário. As instalações deverão proporcionar comodidade dos servidores para executar com eficiência os trabalhos desenvolvidos, bem como celeridade e melhoria no atendimento dos produtores rurais que se dirigem à secretaria.

No planejamento tudo está bem definido, mas a atual gestão municipal tem o defeito de ser morosa na execução de seus projetos. Portanto, apesar da expectativa da mudança poder ser concretizada no início do próximo ano, é prudente esperar o desenrolar das ações antes de estabelecer uma data específica para a transferência.