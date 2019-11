Ozeias Rodrigues de Souza, de 25 anos, e Izaquelino da Silva, de 31 anos, foram detidos na tarde de quinta-feira, 7, pela Polícia Militar (PM), transportando objetos de procedência duvidosa.

De acordo com boletim de ocorrência, A Central de Operação da PM, recebeu informação que uma pessoa estava transitando pela Avenida Rondônia, e carregava uma botija de gás, uma centrifuga e um ventilador de forma suspeita.

Com isso, uma guarnição foi averiguar a situação, e quando patrulhava pela Avenida 1713, com a Rua Rio de Janeiro, no Setor 19, a polícia avistou um carro VW Gol parado no meio da rua, sendo que o motorista foi identificado como Izaquelino da Silva, e tinha como passageiro Ozeias Rodrigues de Souza, sendo que o condutor ao avistar a polícia tentou empreender fuga.

Indagados sobre os objetos no carro, ambos deram versões diferentes, com isso, os suspeitos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para que o caso seja esclarecido.

O veículo foi recolhido ao pátio da Ciretran por estar com a documentação em atraso. Izaquelino não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).