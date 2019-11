Faça sua inscrição no Vestibular Agendado da Facimed pelo link: vestibular.facimed.edu.br. A Facimed tem tudo para preparar você: estrutura, laboratórios, bibliotecas, professores dedicados e exclusivos. Seja qual for sua vocação, seu futuro fica completo na Facimed. Agende sua prova.

Acadêmicos do curso de odontologia da Facimed em Cacoal, em parceria com a Sesai promoveram atendimentos na aldeia Lapetanha da etnia Suruí para crianças e adultos. Com orientação da professora Zilanda Martins, os acadêmicos orientaram as crianças e jovens indígenas sobre higiene bucal e realizaram diversos procedimentos como restaurações e profilaxia.

Só nos dias 12 e 13 de novembro, as Concessionárias Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura, terão a melhor condição do ano em vendas diretas para você comprar um Fiat zero e renovar sua frota!

A judoca Amanda Arraes, faixa preta, classe sub 21, categoria ligeiro -48kg, atualmente a segunda do Ranking Nacional, está neste sábado 09, em Fortaleza (CE), participando da Seletiva Nacional de Judô para formação da equipe de base da Seleção Brasileira, para representar o Brasil nas competições internacionais 2020.

A judoca que já é uma promessa do judô brasileiro, recebeu apoio da SEJUCEL para as passagens dela e seu técnico Antonio Marques Nunes (melhor Técnico de RO – Prêmio Melhor Técnico do ano pelo Conedel).

Vida agitada combina com EAD Facimed. Com a Facimed, você não precisa adiar os planos de se graduar no ensino superior. Escolha entre os cursos de Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Gestão Pública, História e Pedagogia à distância e comece a sua graduação de forma prática, com a qualidade e excelência que a Facimed pode oferecer. Inscrições pelo facimed.edu.br. Agende a data da sua prova!

Em Cacoal registrei em sua moderna e acolhedora Brasil PED Clínica Infantil e Imunização o casal médico pediatra Paulo Brasil e enfermeira obstetra Thais Betin, consultora aleitamento materno e laserterapeuta materno infantil.

Com quase duas décadas, o Cacoal Sabor se consolidou como o maior evento gastronômico de Rondônia, mobilizando o setor em busca de inovações em novos pratos e sabores aliados a um toque regional, que promove o turismo gastronômico, aquecendo a economia local e gerando novos empregos.

O evento é promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), que tem o empresário Tiago Brollo dos Santos como presidente no município.

Nesta edição estão participando Beagá Restaurante e Pizzaria, Cabana do Peixe, Cacoal Selva Park, Catuaí Hotel, Churrascaria Costelão, Pizzaria Sampa, Restaurante El Sossego, Restaurante Soberano, Servilar Supermercado, Tcheks Grill, Toldu’s Restaurante e Pizzaria, e Vivenda Café.